ثلاث شركات تتفاوض مع البنوك للمساهمة فى تمويل أربعة مخازن استراتيجية بمبلغ 3 مليارات جنيه

تتفاوض شركات اوراسكوم للإنشاء وحسن علام وسامكريت مع عدة بنوك محلية للحصول على تمويلات تقارب 3 مليارات جنيه للمساهمة فى إنشاء أربعة مخازن استراتجية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركات الثلاث تعاقدت مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزراة التموين على إنشاء أربعة مخازن استراتيجية بواقع قطعتين أرض لشركة حسن علام فى محافظتى الشرقية والاقصر، وقطعة ارض فى محافظة السويس لشركة سامكريت، وأرض فى محافظة الفيوم لشركة اوراسكوم للانشاء.

وقالت المصادر إن الشركات الثلاث تعاقدت على شراء الأرض بنظام حق الانتفاع مع اعادة تأجيرها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، مضيفا ان احدى الشركات طالبت البنوك بالحصول على تمويل يقارب المليار جنيه بفائدة 8% تسدد على 15 عاما.

كان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى قال فى تصريحات سابقة إن مجلس الوزراء وافق على ترسيه إنشاء 4 مخازن استراتيجية عملاقة والمزمع انشاؤها فى محافظات (الشرقية، والفيوم، والأقصر، والسويس)، بالأمر المباشر على ٣ شركات (اوراسكوم، وسامكريت، وأبناء حسن علام ) مشيرا إلى أن حجم استثمارات المستودعات يصل إلى 12 مليار جنيه وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة المخزون السلعى لفترة تتراوح من 8 إلى 9 شهور.

وتأتى هذه المشروعات الأربعة ضمن مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وذلك فى 7 محافظات وهى: «الجيزة، بنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والاسماعيلية، والبحيرة»، الأمر الذى سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفى احتياجات المواطنين طوال العام.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل إلى ٢١ مليار جنيه، مضيفا ان إنشاء مثل هذه المخازن سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمده تصل إلى ٨ أو ٩ أشهر فى الوقت الذى يكفى فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمده تتراوح من ٤ إلى ٦ اشهر.