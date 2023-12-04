 لميس جابر في ذكراه الأولى: تعلمت من مفيد فوزي الصدق والإنسانية - بوابة الشروق
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لميس جابر في ذكراه الأولى: تعلمت من مفيد فوزي الصدق والإنسانية

حسام جودة
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 10:57 م

نظمت، مساء اليوم، احتفالية خاصة للإعلامي الراحل مفيد فوزي، في ذكرى وفاته الأولى داخل مركز الكاثوليكي للسينما، بحضور الكثير من نجوم الفن والإعلام.

وحرصت الإعلامية لاميس جابر على الحديث عن الإعلامي مفيد فوزي قائلة: "تعرفت عليه أثناء عمله معدا في برنامج فني وكان يعمل لساعات كثيرة لإعداد حلقة وهذا كان متعبا للغاية ولهذا فهو حقق كل هذا النجاح الكبير".

وكشفت لاميس عن آخر ذكرياته مع الراحل: "عام ٢٠١٥ كنت معه أثناء الانتخابات الرئاسية في أسوان، وعندها حدثنا عن أسرار كثيرة مدهشة، وتعلمت منه أشياء جميلة وصادقة للغاية".

وكان تزوج الإعلامي مفيد فوزى من الإذاعية آمال العمدة فى عام 1968 وأنجب منها الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى.


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