التموين تناشد التجار والموزعين بوضع الأسعار على جميع السلع

شدد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع المعروضة لدى التجار والموزعين، لا سيما السلع الاستراتيجية.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى اكتفاء الحملات الرقابية بوزارة التموين بالاطلاع على «قائمة الأسعار» بالنسبة إلى المحال التجارية الصغيرة خاصة بالقرى والنجوع.
وأضاف أن الحملات، تستهدف التأكد من توافر وإتاحة السلع بالأسواق ومنع الاحتكار، إضافة إلى الرقابة على الأسعار، قائلا: «نحن مواطنون قبل أن نكون مسئولين ونشعر بما يشعر به المواطن وخاصة الفئات محدودة الدخل».
وأوضح أن وزارة التموين تسعى إلى إعادة الانضباط إلى السوق وضمان وضع الأسعار العادلة، قائلا: «اطمئن المواطنين أن الفترة المقبلة سوف تشهد انضباطا في الأسعار».