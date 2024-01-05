التموين تناشد التجار والموزعين بوضع الأسعار على جميع السلع

شدد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ‏على ضرورة وضع الأسعار على جميع السلع المعروضة لدى التجار والموزعين، لا سيما السلع ‏الاستراتيجية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء الخميس، ‏إلى اكتفاء الحملات الرقابية بوزارة التموين بالاطلاع على «قائمة الأسعار» بالنسبة إلى المحال ‏التجارية الصغيرة خاصة بالقرى والنجوع.‏

وأضاف أن الحملات، تستهدف التأكد من توافر وإتاحة السلع بالأسواق ومنع الاحتكار، إضافة إلى ‏الرقابة على الأسعار، قائلا: «نحن مواطنون قبل أن نكون مسئولين ونشعر بما يشعر به المواطن ‏وخاصة الفئات محدودة الدخل».‏

وأوضح أن وزارة التموين تسعى إلى إعادة الانضباط إلى السوق وضمان وضع الأسعار العادلة، ‏قائلا: «اطمئن المواطنين أن الفترة المقبلة سوف تشهد انضباطا في الأسعار».‏