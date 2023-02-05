 رونالدو: شكرا للجميع على رسائل عيد ميلادي - بوابة الشروق
الأحد 5 فبراير 2023 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

رونالدو: شكرا للجميع على رسائل عيد ميلادي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 11:09 م

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن امتنانه لكل رسائل التهنئة التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

احتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ38، اليوم الأحد، في أجواء عائلية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رونالدو صورًا من احتفاله بعيد ميلاده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها:" أشكركم جميعًا على رسائل عيد الميلاد، وأشعر بالامتنان لقضاء اليوم مع عائلتي والأصدقاء".

انضم رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتوج رونالدو على مدار مسيرته الذهبية بـ 32 بطولة مع الأندية ومنتخب بلاده بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك