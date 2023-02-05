رونالدو: شكرا للجميع على رسائل عيد ميلادي

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن امتنانه لكل رسائل التهنئة التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

احتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ38، اليوم الأحد، في أجواء عائلية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رونالدو صورًا من احتفاله بعيد ميلاده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها:" أشكركم جميعًا على رسائل عيد الميلاد، وأشعر بالامتنان لقضاء اليوم مع عائلتي والأصدقاء".

انضم رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتوج رونالدو على مدار مسيرته الذهبية بـ 32 بطولة مع الأندية ومنتخب بلاده بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.