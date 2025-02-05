4 ملفات ساخنة على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ملفات منتظر حسمها على طاولة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بقيادة مختار مختار، خلال اجتماعها المقبل، أبرزها مصير علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، وهوية صفقة المحترف الأجنبي الأخير بالنادي.

واستعرض حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أنه من المنتظر أن يتم حسم مصير علي معلول بين الإعارة والعودة مع كأس العالم للأندية وبين رفض السويسري مارسيل كولر القاطع استمراره كأجنبي في الفريق.

وإلى جانب ذلك، أشار حتحوت إلى أنه سيتم المفاضلة بين ريليبوهيلي موفوكينج لاعب اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والجناح النمساوي من أصل روماني راؤول فلوروتش لاعب أوليمبيا ليوبليانا السلوفيني، وثنائي أجنبي آخر من ترشيحات كولر بينهم الجزائري بلال بوطوبة.

وتحدث حتحوت عن ملف اعتماد رؤية محمد رمضان المدير الرياضي بشأن عروض التمديد والتجديد للاعبين، إضافةً إلى تقرير هيكلة قطاع الكرة الذي يضم مدير كرة ومنسق عام ومدير قطاع ناشئين و أكاديمية.

وذكر هاني حتحوت أنه سيتم أيضًا حسم مسألة قطع إعارة اليو ديانج بسبب تأخر نادي الخلود السعودي في سداد مستحقات اللاعب وموقف كولر من عودته نهاية الموسم، إلى جانب تحديد مصير يحيى عطية الله بتفعيل بند شراء عقده أو الاكتفاء بما قدمه اللاعب مع الأهلي.