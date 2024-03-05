الغرف التجارية: الدولة تضخ 3 أضعاف معدل الاستهلاك اليومي من السكر

شدد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على ضرورة التزام التجار بالإفصاح عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، محذرا من تجاوز الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك والذي يأتي كخطوة أولى يمكن تعميمها على سلع أخرى في حال نجحت في ضبط الأسواق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساحة حرة» المذاع عبر فضائية قناة «الشمس» مساء الإثنين، إن الميزة الوحيدة لتأخر الإفراجات عن الخامات والسلع وتراكمها بالموانئ خلال الفترة الماضية يتمثل في الإفراج عنها بسعر الدولار الجديد بعد انخفاضه.

وأضاف أن الدولة تضخ حاليًا 25 ألف طن من السكر يوميًا بما يعادل ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك الطبيعي البالغ 8 آلاف طن يوميًا.

وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظ البنك المركزي بتوفير 1.3 مليار دولار؛ للافراج عن الأدوية والسلع الغذائية والأعلاف، لافتا إلى توافر جميع السلع عبر 117 معرضا بمبادرة «أهلاً رمضان».

وعزا «عز» الازدحام على المعارض إلى الخصم 30% عن سعر السوق، متوقعا أن تدفع الأسعار المخفضة في المعارض التجار إلى خفض أسعارهم لمجارة منافذ المبادرة.