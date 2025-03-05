قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع عقد تسهيل ائتماني مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير لقرض متوسط الأجل بمبلغ 2.6 مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع Sea Shore بمنطقة الساحل الشمالي، وقد تم التوقيع بحضور الأستاذ/ هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ/ حسن غانم - رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والأستاذ/ محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، والمهندس/ أمين سراج - العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، هذا بالإضافة إلى حضور نخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع Sea shore بمنطقة الساحل الشمالي مقام على مساحة 240 فدان، ويتضمن عدد من المباني والوحدات السكنية والفندقية بغرض البيع، ووحدات تجارية بغرض الايجار.



وصرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي في إطار دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية. هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقاري المصري وزيادة فرص الاستثمار، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.



في نفس السياق، أعرب السيد/ حسن غانم، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة مع بنك مصر، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لدعم الاستثمار العقاري والسياحي، كما يشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري الكبرى، مشيراً إلى أن مشروع Sea Shore يمثل محطة جديدة في مسيرة هايد بارك نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع استثماري وسياحي، كما أكد غانم على التزام هايد بارك بمواصلة استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في المشروعات السياحية والاستثمارية الكبرى، وتقديم مشروعات بمعايير عالمية تضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري المصري، لافتاً إلى أن تلك الجهود تتماشى مع خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، عبر التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى بالمدن الجديدة، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد الأستاذ / محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، على حرص البنك الدائم على توفير سبل التمويل المتنوعة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا التمويل نقطة انطلاق لعلاقة استراتيجية مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير، خاصة وأن هذا مشروع Sea shore بالساحل الشمالي يعد من المشروعات الواعدة التي تجمع بين الجودة والابتكار.



ومن جانبه، أكد المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن هذا التمويل يعكس ثقة بنك مصر في الشركة، مما يعد دليلًا على نجاح استراتيجية الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، معرباً عن تطلع هايد بارك إلى مزيد من التوسع والابتكار في مشروعاتها العقارية خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن مشروع Seashore يُعد إضافة نوعية للسوق العقاري، حيث يجمع بين الفخامة والتنوع عبر وحدات سكنية وفندقية متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية، مشدداً على التزام الشركة بدعم المشروعات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنمية الوجهات الساحلية، مؤكدًا أن المشروع سيكون نموذجًا متكاملًا للمشروعات الساحلية في مصر.



ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه لمواكبة تطلعات العملاء، كما يعمل البنك على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.