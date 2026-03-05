سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" في ضوء الحرب على إيران، بحسب وزارة الدفاع الهولندية





أعلنت وزارة الدفاع الهولندية إرسال الفرقاطة "إفرتسن" إلى البحر المتوسط، وذلك على ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهجمات طهران المضادة.

وذكرت الوزارة الهولندية في بيان مساء الأربعاء، أن الفرقاطة "إفرتسن" ستتمركز في شرقي البحر المتوسط.

وأوضح البيان أن وزيري الدفاع ديلان زيجيريوس والخارجية توم بيريندسن، قالا في تصريحات بالبرلمان، أن هذا الخيار طُرح عقب التطورات في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على الدول المجاورة.

وأشار إلى أن هولندا تلقت طلبا من باريس الثلاثاء لإرسال الفرقاطة "إفرتسن" لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" في شرقي المتوسط.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أمر بتحرك الحاملة "شارل ديجول" نحو البحر المتوسط، على خلفية التطورات في الشرق الأوسط.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات والمرشد علي خامنئي ومسؤولين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطارات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.