زيلينسكي يقترح تولي أندريه سيبيجا منصب وزير الخارجية خلفا لكوليبا

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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اسم أندريه سيبيجا النائب الحالي لوزير الخارجية، لتولي الوزارة خلفا للمستقيل دميترو كوليبا.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، الخميس، أن زيلينسكي قدم مشروع المرسوم الرئاسي إلى البرلمان بشأن تعيين سيبيجا وزيرا للخارجية، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وسبق أن شغل سيبيغا أيضا منصب سفير أوكرانيا لدى تركيا بين 2016-2021.

من ناحية أخرى، أعلن النائب الأوكراني ياروسلاف جيلزنياك في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمت الموافقة على استقالة وزير الخارجية كوليبا في البرلمان الخميس.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، أن كوليبا قدم خطاب استقالته إلى البرلمان.

وشغل كوليبا منصب وزير الخارجية منذ 4 عام 2020.

والثلاثاء، قدم وزراء الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين، والعدل دينيس ماليوشكا، وحماية البيئة والموارد الطبيعية رسلان ستريليتس، ورئيس صندوق ممتلكات الدولة فيتالي كوفال، خطابات استقالاتهم إلى البرلمان.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن استقالة الوزراء تأتي تمهيدا لتعديل حكومي واسع يعتزم الرئيس زيلينسكي إجراءه.