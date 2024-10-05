الداخلية تهدى القوات المسلحة أغنية نبض القلوب فى ذكرى نصر أكتوبر

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أهدت وزارة الداخلية أغنية نبض القلوب إلى القوات المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.



وتحتفل مصر غدا بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

كما قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.