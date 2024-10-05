 الداخلية تهدى القوات المسلحة أغنية نبض القلوب فى ذكرى نصر أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 5 أكتوبر 2024 4:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الداخلية تهدى القوات المسلحة أغنية نبض القلوب فى ذكرى نصر أكتوبر

مصطفى عطية
نشر في: السبت 5 أكتوبر 2024 - 3:49 م | آخر تحديث: السبت 5 أكتوبر 2024 - 3:49 م


أهدت وزارة الداخلية أغنية نبض القلوب إلى القوات المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.


وتحتفل مصر غدا بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

كما قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال يوم السادس من أكتوبر، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك