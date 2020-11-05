ترامب: عد الأصوات القانونية يجعلني أفوز بسهولة في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عد الأصوات القانونية يضمن له الفوز بسهولة في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع نظيره الديمقراطي جو بايدن.



ونقلت حملة ترامب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، قوله إن حساب الأصوات غير القانونية والمتأخرة يُمكن من سرقة الانتخابات.





President @realDonaldTrump: “IF YOU COUNT THE LEGAL VOTES, I EASILY WIN THE ELECTION! IF YOU COUNT THE ILLEGAL AND LATE VOTES, THEY CAN STEAL THE ELECTION FROM US!” — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 5, 2020