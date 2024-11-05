اعتقال شخص كان بحوزته مسدس استغاثة نارية وشعلة في الكابيتول

قالت شرطة الكابيتول الأمريكي إنه تم اعتقال رجل، اليوم الثلاثاء، في مركز زوار الكابيتول كانت "رائحته تبدو مثل الوقود، وكان بحوزته شعلة ومسدس استغاثة نارية".

وأوضح أحد مسئولي إنفاذ القانون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرجل كان يخضع للتفتيش الأمني المعتاد، ورأى الضباط الشعلة ومسدس الاستغاثة النارية، مشيرا إلى أنه كان بحوزته أيضاً حاويتين، اللتان عندما فتحتهما شرطة الكابيتول بدت رائحتها مثل البنزين.

وأشار المسئول إلى أنه تم تكبيل يدي الرجل فوراً، وكان بحوزته دفتر قال للضباط إنه يريد توصيله إلى الكونجرس.

وقالت شرطة الكابيتول، خلال بيان: "اعتقل ضباطنا رجلاً جرى توقيفه خلال عملية التفتيش الخاصة بنا في مركز زوار الكابيتول. كانت رائحة الرجل تشبه الوقود، وكان بحوزته شعلة ومسدس استثغاثة نارية". هذا وسيتم إغلاق المركز اليوم.