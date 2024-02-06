أعلن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الأعلاف ‏خلال الساعات القليلة الماضية؛ نتيجة تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرا إلى انخفاض الفول الصويا 4 ‏آلاف جنيه، والذرة 1500 جنيه.‏

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الإثنين، إن تراجع أسعار الدواجن بالأسواق يتطلب بين 35 إلى 40 يوما؛ هي مدة دورة التسمين.‏

وأوضح أن استقرار سعر الدولار اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج يعد السبيل الوحيد لتراجع الأسعار بالسوق، ‏قائلا: «نحن كاتحاد منتجي غير راضيين إطلاقا على الأسعار الحالية، فهي فوق طاقة المواطن؛ لكنها للأسف ‏نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وضريبة خروج جزء من المربين في العام الماضي».‏

وأشار إلى ارتفاع أسعار اللقاحات البيطرية بنسبة تتراوح بين 200 إلى 300% خلال الفترة الماضية، لافتا إلى ‏وصول سعر كرتونة بيض المائدة بالمزرعة إلى 143 جنيها.‏

ولفت إلى لجوء المواطن للدواجن كبديل عن اللحوم الحمراء نتيجة الارتفاع القياسي بأسعارها، مؤكدا أن عودة ‏الدواجن إلى مستويات الأسعار السابقة عند حدود 68 جنيها يتوقف على العرض الطلب.‏