أعلن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الأعلاف خلال الساعات القليلة الماضية؛ نتيجة تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرا إلى انخفاض الفول الصويا 4 آلاف جنيه، والذرة 1500 جنيه.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن تراجع أسعار الدواجن بالأسواق يتطلب بين 35 إلى 40 يوما؛ هي مدة دورة التسمين.
وأوضح أن استقرار سعر الدولار اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج يعد السبيل الوحيد لتراجع الأسعار بالسوق، قائلا: «نحن كاتحاد منتجي غير راضيين إطلاقا على الأسعار الحالية، فهي فوق طاقة المواطن؛ لكنها للأسف نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وضريبة خروج جزء من المربين في العام الماضي».
وأشار إلى ارتفاع أسعار اللقاحات البيطرية بنسبة تتراوح بين 200 إلى 300% خلال الفترة الماضية، لافتا إلى وصول سعر كرتونة بيض المائدة بالمزرعة إلى 143 جنيها.
ولفت إلى لجوء المواطن للدواجن كبديل عن اللحوم الحمراء نتيجة الارتفاع القياسي بأسعارها، مؤكدا أن عودة الدواجن إلى مستويات الأسعار السابقة عند حدود 68 جنيها يتوقف على العرض الطلب.