إصابة 6 من جنود الاحتلال جراء سقوط درون لحزب الله على عكا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 6 من جنود لاحتلال الإسرائيلي جراء سقوط طائرة بدون طيار (درون) لجماعة حزب الله اللبنانية على مدينة عكا.

يأتي ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم، أنه استهدف "انتشارا للعدو الصهيوني في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالمدفعية، وحققنا إصابة مباشرة".

كما كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن حريقا اندلع في محيط قاعدة "كيلع" شمال الجولان المحتل بعد انفجار طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان وتطاير شظاياها.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد خرق عدة طائرات بدون طيار من لبنان وتم اعتراض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن قتيل وعدة إصابات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن طائرة بدون طيار انفجرت داخل معسكر للجيش في الخليج بين حيفا وعكا، وأضافت أن الدخان تصاعد من المعسكر.



