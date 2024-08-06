مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق استمارة قبول الأفلام لدورته الرابعة عشرة

* المهرجان ينطلق 9 يناير 2025 ويستمر حتى 14 من نفس الشهر

* دورة جديدة لمهرجان الأقصر برئاسة شرفية للنجم الكبير محمود حميدة

صرح السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بأن المهرجان أطلق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربعة الرئيسية، وهي مسابقة الأفلام الطويلة (روائية وتسجيلية وتحريك) التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، ومسابقة الأفلام القصيرة (تسجيلي/روائي/تحريك) على أن تكون الأفلام في المسابقتين لمخرجين أفارقة، وهناك أيضًا مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا) للأفلام الطويلة الروائية/التسجيلية، وهي للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلامًا عن أفريقيا بعيون عالمية، وهناك أيضًا المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دارسي السينما في مصر.

كما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، أن الدورة الرابعة عشرة سوف تقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر جنوب مصر، وقد بدأ استقبال الأفلام على موقع المهرجان من أول أغسطس ويستمر حتى 30 أكتوبر 2024، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها في مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الرئيس الشرفي لدورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائيين والبنك الأهلي المصري وشركة أفلام مصر العالمية.