دعوى قضائية في أمريكا لوقف ترحيل أطفال هندوراسيين بعد تقارير عن خطة سرية

رفعت جماعة للمساعدة القانونية دعوى قضائية لمنع أي جهود محتملة من الحكومة الأمريكية لترحيل 12 طفلا ينتمون إلى هندوراس، مؤكدة أنها تلقت معلومات "موثوقة" تفيد بأن مثل هذه الخطط يجري التحضير لها بهدوء.

وقام مشروع فلورنس لحقوق المهاجرين واللاجئين ومقره أريزونا، أمس الجمعة، بإضافة أطفال هندوراس إلى الدعوى التي قُدمت نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن قرار قضائي مؤقت بوقف ترحيل عشرات الأطفال المهاجرين إلى موطنهم جواتيمالا.

وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستشرع "قريبا جدا في خطة لترحيل أطفال هندوراسيين محتجزين لدى الحكومة بشكل غير قانوني ربما مع نهاية هذا الأسبوع، في انتهاك مباشر لحقهم في طلب الحماية في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من وجود دعوى قضائية مستمرة سبق أن أوقفت محاولات مشابهة وغير قانونية لترحيل أطفال من جواتيمالا".

ولم يقدم مشروع فلورنس فورا لوكالة أسوشيتد برس تفاصيل حول طبيعة المعلومات التي تلقتها بشأن الترحيل المحتمل لأطفال هندوراس. أما التعديل على الدعوى فقد تم وضعه تحت السرية في المحكمة الاتحادية. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت للتعليق يومي الجمعة والسبت.

من جانبها، قدمت وزارة العدل اليوم السبت ربما أوضح رواية حتى الآن لأحداث عطلة يوم العمال المضطربة التي شهدت محاولة ترحيل 76 طفلا جواتيماليا، وجاء ذلك ضمن طلبها برفع التجميد المؤقت المفروض على ترحيلهم.