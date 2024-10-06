نصر سالم: مصر مستهدفة دائما بسبب قدراتها الكبيرة على كل المستويات

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن من ليس له أعداء ليس له قيمة، موضحًا أن الأعداء في تزايد طالما زادت القدرات المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد: «هذا هو الشي الطبيعي، ونقلق في حالة عدم وجود أعداء لمصر فهذا دليل على أن مصر بخير، بسبب التطور والتنمية التي تشهدها مصر».

وأشار إلى أن قدرات الدولة الشاملة زادت خلال الـ10 سنوات الماضية بشكل كبير جدًا، متابعًا: «مصر دائمًا بخير ونحن أمة مستهدفة بسبب قدراتها الكبيرة على كافة المستويات».

وأشار إلى أن العرب حاليا في حالة فرقة سواء بفعل فاعل أو بسبب فك التشابك، موضحًا أن الأمة العربية كاملة ساندت ودعمت مصر في حرب أكتوبر.

واستكمل: "هذا الأمر أكد أننا أمة واحدة تقاتل عدو واحد، ومشكلة الأمة العربية الآن هي التفرق وعدم التعاون والدعم».

وشدد على أن الأمة العربية تستطيع أن تكرر نصر أكتوبر مهما كان العدو طالما أنها متحدة.