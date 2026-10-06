محافظ بورسعيد يستجيب لاستغاثة سيدة مسنة بسبب حالة حفيدها المصاب بشلل دماغي

استجاب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على الفور لاستغاثة سيدة سبعينية بشأن حفيدها حسين علاء، 24 عامًا، المصاب بشلل دماغي، وذلك خلال جولته الميدانية بمنطقة عمر بن الخطاب في حي الزهور.

ووفقًا لبيان إعلامي، ناشدت السيدة المحافظ خلال جولته، موضحة الظروف الصحية لحفيدها، في ظل تعذر حصوله على الرعاية التي تتناسب مع حالته الصحية، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الأسرة.

وخلال جولته الميدانية، التقى محافظ بورسعيد بالسيدة، واستمع إلى استغاثتها وشكواها، ثم اصطحبها إلى منزل الأسرة للوقوف على الحالة على الطبيعة، ومتابعة وضع حفيدها والتعرف على احتياجات الأسرة ميدانيًا.

وعلى الفور، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بصرف مساعدة مالية عاجلة للسيدة، دعمًا لها ولأسرتها ومساندةً لها في مواجهة أعبائها المعيشية.

كما وجه المحافظ هيئة الرعاية الصحية بسرعة إجراء الكشف الطبي على الحفيد داخل المنزل، مع توفير أطباء متخصصين في المخ والأعصاب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقييم حالته الصحية وتحديد احتياجاته العلاجية والطبية، بما يضمن حصوله على الرعاية المناسبة.

ووصل الفريق الطبي إلى منزل المريض لتوقيع الكشف الطبي عليه، وفي استجابة مباشرة للظروف المعيشية للأسرة، أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته أيضًا بتغيير أثاث منزل الأسرة، مراعاةً لظروف السيدة وأسرتها، والعمل على تحسين البيئة السكنية وتوفير مسكن أكثر ملاءمة لهم.