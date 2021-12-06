قال ميخائيل ليوس، كبير المختصين في مركز "فوبوس" الروسي للطقس والأرصاد الجوية، إن الصقيع في بطرسبورج حطم الرقم القياسي لعام 1893؛ حيث اقتربت درجة حرارة الجو من 21 درجة تحت الصفر.

وأضاف وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية:" لم تشهد المدينة مثل هذا الصقيع منذ 128 عاما، تم اليوم في بطرسبورغ تسجيل رقم قياسي يومي للحد الأدنى من درجة حرارة الهواء، انخفضت درجة الحرارة في المدينة إلى -20.9 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.4 درجة ما كان عليه في مثل هذا اليوم من عام 1893".

وأوضح ليوس أنه خلال القرن الحادي والعشرين سُجلت أرقام قياسية مفاجئة في درجات الحرارة ببطرسبورج مرتين فقط (14 يوليو 2015 و3 يناير 2002).