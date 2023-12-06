محمود فوزي: برنامج الرئيس السيسي الاقتصادي يراعي الأبعاء الاجتماعية

أجاب المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن مدى إمكانية وجود إجراءات اقتصادية صعبة قادمة، حال فوز مرشح حملته بالرئاسة.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة، ولكن إذا كان هناك إجراء يضر البنية المجتمعية، فمرشحهم يرفض ذلك، معقبا: «البدائل الاقتصادية متعددة، وأكثر من مرة مرشحنا عندما يجد إجراء قد يضر البنية المجتمعية يرفضه».

وتابع: «إذا كانت الأسعار بالفعل زادت وهذا حدث، فهناك مرتبات وأجور زادت والدولة اتخذت إجراءات حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتضخ فيها أموالا تزيد سنوياً»، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة في مصر قادرة أن تتفاعل، ومرشحهم لديه برنامجا اقتصاديا طموحا يراعي الأبعاد الاجتماعية.

وشدد على أن الجزء الأصعب في الإصلاح الاقتصادي، منوها بأن جني ثمار الإنفاق على البنية التحتية، ستشهد اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص.