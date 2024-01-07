قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء، إن أذون الخزانة تعد أحد الأوعية الادخارية الاستثمارية قصيرة الأجل للمؤسسات والأفراد، موضحا أن الإيداع بالبنوك يبدأ من مبلغ 25 ألف جنيه ومضاعفاتها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن استحقاقات أذون الخزانة تمتد من 3 أشهر إلى عام بحد أقصى، موضحا أن متوسط سعر الفائدة على آخر الطروحات منذ 3 أيام لمدة 3 أشهر (25.7%) وتصل إلى 20% بعد خصم الضريبة.

وتابع أن العائد على الأذون مدة 12 شهرا (27.79) بمعدل 22% بعد خصم الضريبة، موضحا أن معدل الفائدة أو العائد ينخفض بنسبة تقارب (5%) عن العائد المعلن (27.79%) بعد خصم الضريبة.

وأضاف أن أذون الخزانة تحظى بعدة مميزات؛ أبرزها استرداد قيمة الإذن من خلال تمكين صاحبه من بيعه بأي وقت دون الانتظار إلى حين انتهاء ميعاد الاستحقاق مثل الشهادات وبدون خسارة أيضا.

وأشار إلى حصول المستثمر على الفائدة مقدما في صورة خصم من قيمة شراء الأذن، قائلا: «لو اشتريت إذن خزانة مقابل 100 ألف جنيه، بعد حساب معدل العائد 25 %؛ ستدفع 75 ألف فقط ومع نهاية الفترة ستحصل على المئة ألف كاملة».