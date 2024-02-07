حقق فيلم "الحريفة" أمس، مليون و370 ألف جنيه، ليواصل صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 49 مليونا و797 ألف جنيه.

وفيلم "الحريفة" تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، إلى جانب تواجد لاعب الكرة الأسبق محمد حسام ميدو داخل الفيلم كممثل لأول مرة.

و‎تدور أحداث "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

واستقر في المركز الثاني فيلم "رحلة 404"، محققا 652 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 12 مليونا و879 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، ويشارك في بطولته مني زكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف هم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول.

وتدور أحداث الفيلم حول "غادة" التي تجسدها منى زكي، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، ليطرح الفيلم سؤالا: هل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "أبو نسب"، محققا 326 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 46 مليونا و803 آلاف جنيه.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "علي" طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج من حبيبته داليا.

وتأخذ الأجواء السعيدة منعطفا شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد "علي" نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "الإسكندراني"، محققا 246 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 24 مليونا و339 ألف جنيه.

"الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود عبدالحافظ، وصلاح عبدالله، وعصام السقا، ومحمد رضوان.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "أنف وثلاثة عيون" محققا 98 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في أسبوع عرض إلى 949 ألف جنيه، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته الفنانين ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

الفيلم يقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وكتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

وتدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بـ25 عاماً.

وفي المركز السادس، جاء فيلم "التجربة المكسيكية" محققا 92 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى أسبوع عرض، إلى 918 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمود حمدان، ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد حافظ، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وندى موسى، وليلى عز العرب، فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

وفي المركز السابع جاء فيلم "عصابة عظيمة" محققا 32 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 3 ملايين و835 ألف جنيه.

فيلم "عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس، وعنبة، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد.

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي حول شخصية سيدة تدعى عظيمة وتفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير، وتحاول جاهدةً التغلب على تلك العقبة التي واجهتها في حياتها فجأة، ولكن يدخل نجلها في العديد من المشاكل التي تضطرها إلى خسارة منزلها، ولكنها تحاول الحفاظ على عائلتها ومنزلها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "شماريخ" محققا 22 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض، إلى 27 مليونا و612 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وآدم الشرقاوي، وسامي مغاوري، وهدى المفتي، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم حول "رؤوف"، الابن غير الشرعي لتاجر الأسلحة المصري القاسي القلب "سليم أهل"، والذي يقوم في الظل بأعمال والده المشبوهة على أمل أن يتم الاعتراف به في العائلة في يوم من الأيام، ورغم أن عمله الأساسي هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يطلب منه القضاء على "أمينة"، وهي ابنة إحدى ضحاياه السابقين، وذلك عندما تبدأ في ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.

وفي المركز التاسع جاء فيلم "عادل مش عادل" محققا 13 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 801 ألف جنيه، وهو قصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، ودينا، ومحمد رضوان، وأوتاكا، وبدرية طلبة، وأحمد بجة.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

وفي المركز العاشر جاء فيلم "ليلة العيد" محققا 11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوعين عرض 629 ألف جنيه، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته يسرا، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري، وسميحة أيوب، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر، وهنادي مهنى، ومحمد لطفي، وأحمد خالد صالخ، ونهى صالح، ومايان السيد، ومحمود حافظ.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

وفي المركز الـ11 جاء فيلم "مقسوم" محققا 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى مليون و750 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة.

أما الأحداث فتدور في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعد ما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وفي المركز الـ12، والأخير، جاء فيلم "أنا وابن خالتي"، محققا 1600 جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 2 مليون و167 ألف جنيه.

الفيلم إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وبطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، والمطرب علي لوكا، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وسارة عبدالرحمن.

وتدور أحداث الفيلم في قالب لايت كوميدي، حيث توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.