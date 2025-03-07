أحمد الفيشاوي: فيلم ولاد رزق 3 غير موفق وسأشارك في العمل حال تنفيذ جزء رابع

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، أن عدم وجوده في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق هو وزميله أحمد داوود أثر على العمل، قائلا: "لو في جزء رابع اتعمل هنصلح الغلطة دي وأنا شايف الجزأين الأول والثاني أحلى من الثالث وكنا موفقين، والثالث شعرت أنه غير موفق".

وأشار أحمد الفيشاوي، خلال حواره في برنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر"، المذاع على قناة النهار، إلى أن المخرج طارق العريان صرح بنفسه مع الإعلامية إسعاد يونس بأنهم لم يكونوا موفقين في الجزء الثالث من ولاد رزق وحصل استعجال في العمل، مضيفا: "اتشرف بالشغل مع فريق عمل ولاد رزق ولو في جزء رابع من ولاد رزق سأعود للمشاركة".

ولفت أحمد الفيشاوي، إلى أنه كان يصور 3 أفلام خلال تصوير فيلم ولاد رزق 3، وأيضا أحمد داوود وقتها كان يصور فيلما، موضحا أن دورهما يكمل بعض في الفيلم، مؤكدا أن أحلى دور مقرب إلى قلبه، هو دوره في مسلسل" عيار ناري"، وشخصية يحيى في فيلم "الحاسة السابعة".