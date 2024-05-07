التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة سمسطا لمحافظة بني سويف

آمنة: 125 مليون جنيه إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات في محافظة بني سويف

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، المدفن الصحي الآمن بمدينة سمسطا بعد الانتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 63 مليون جنيه.

يأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية صباح اليوم من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

وأكد آمنة، أن اللجنة المشكلة من وزارات "التنمية المحلية، البيئة، الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة بني سويف"، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحي إلى المحافظة.

وأوضح حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية، سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المدفن الصحي الجديد بمدينة سمسطا يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير، ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة، وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود، ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وقال آمنة، إن محافظة بني سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وتبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة 125 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسليم المدفنين الصحيين بمدينتي "سنور – سمسطا" بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ناصر بتكلفة 21 مليون جنيه.

وأشار إلى التزام الوزارة والمحافظات بكل الاشتراطات البيئية اللازمة عند تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكل مُحافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، موضحاً أهمية دور القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف الذي نسعي إليه جميعاً وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات.

وأكد الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ علي صحة المواطن.

وأضاف، أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، وقامت الدولة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى الجمهورية، مثمناً جهود الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتي تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، وذلك في المدن والمراكز والقرى ليتحقق هدف الحكومة بأن يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة، وإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات على أرض جميع المحافظات.