مصطفى الفقي: استدعاء الإدارة الأمريكية لملف سد النهضة مكسب لمصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن استدعاء الإدارة الأمريكية لملف سد النهضة مكسب لمصر، معقبًا: «كل ما أطلع قضيتي في النور وتتولاها الدول الكبرى، كلما كان في مصلحة مصر».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن المفاوضات تحتاج إلى دبلوماسية هادئة وحجرات مغلقة للوصول إلى اتفاق، منوهًا بأن الموقف الإثيوبي غير عادل لاستغلاله الوجود على رأس النهر ومحاولته التحكم في مصر، بحسب ما ذكر.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية الآن مستقرة وصريحة، مردفًا عن علاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب: «ربنا جعل الكيميا ماشية، ترامب شخص صعب ومحدش يقدر يتفاهم معاه في العالم كله ومتقلب ولكن علاقته بالرئيس مستقرة إلى حد ما».

يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، توجه الأحد الماضي إلى واشنطن تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، بحضور البنك الدولي، من أجل بحث الأوضاع بشأن سد النهضة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، عن اجتماعه مع المسؤولين في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في مستهل مفاوضات سد النهضة، تحت الرعاية الأمريكية.

وأضاف أن الاجتماع جاء من أجل العمل على حل النزاع الطويل حول بناء سد النهضة، واستمرار المفاوضات ما بين الأطراف الأربعة على مدار اليوم.