5 معلومات عن سدود أقامتها مصر في أوغندا لحصاد المياه

شارك وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، في احتفالية افتتاح سد لحصاد مياه الأمطار، أقامته مصر، في مقاطعة لياتوندي في أوغندا.

وتنشر بوابة الشروق أبرز المعلومات عن السد الذي يأتي ضمن حزمة من مشروعات التعاون المصرية مع أوغندا:

1 - يشمل إقامة خزان أرضي سعة 10 آلاف متر مكعب.

2 - مزود بطلمبات لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية.

3 - يسهم في توفير مياه الشرب النقية للأهالي واستخدامات رعي 280 ألف رأس ماشية.

4 - تموله منحة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

5 - يأتي ضمن مشروع إنشاء 7 سدود حصاد مياه الأمطار في 5 مقاطعات، هي: (لياتوندي – سوروتي- ركاي – أباك – أويام).

وكان وزير الري قد أكد أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه القاهرة من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

وأضاف أنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.