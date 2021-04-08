نفت وزارة خارجية جمهورية ‎السودان التصريحات المنسوبة لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي والتي ذكر فيها أن السودان ومصر رفضا مشاركة جنوب إفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن هذه التصريحات غير صحيحة ومجافية للحقيقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة خارجية جمهورية السودان بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أكد ‏حرص ‎السودان بصورة ثابتة وحثيثة على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحفظ مصالحها بما في ذلك حق إثيوبيا في التنمية بشرط توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل ‎سد النهضة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ في عام 2015.

‏وأوضح البيان أن جمهورية الكنغو الديمقراطية توجهت بدعوة للدول الثلاث الأطراف لاستئناف المفاوضات بكنشاسا خلال أبريل الجاري على المستويين الوزاري والخبراء، وقد شارك السودان في الاجتماعات التي أختتمت دون التوصل لاتفاق في ظل التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحات الحلول التي طُرحت من ‎السودان ومصر.

و‏أبدى ‎السودان ملاحظات حول منهجية التفاوض والتي أدت إلى أن تظل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، وفي ظل تعنت إثيوبيا قرر ‎السودان عدم إستئناف المفاوضات وقدم مقترحًا بمنح دور أكبر للخبراء.

‏وتقدم ‎السودان بمقترح الرباعية برعاية جمهورية الكنغو الديمقراطية (رئيسة الاتحاد الأفريقي) من أجل الوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الأطراف خاصة وأن الأطراف الثلاثة (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة) تشارك في التفاوض كمراقبين وليس كوسطاء.

‏وأعلنت إثيوبيا عدم موافقتها على المقترح باعتباره خروجًا بالمشاكل الإفريقية خارج البيت الإفريقي.

وذكر البيان أنه جاء مقترح آخر بأن يقوم الرئيس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية بالتنسيق مع الأطراف الدولية لتسهيل عملية التفاوض والتوصل لاتفاق خلال 8 أسابيع، لكن هذا المقترح أيضًا رفضته إثيوبيا.

‏ولفت إلى أنه خلال المفاوضات برز مقترح بأهمية إشراك جنوب إفريقيا بجانب الدول المذكورة، وقد رحب ‎السودان بشدة وأعلن موافقته على المقترح، كما رحبت به مصر أيضًا، وقد كان ذلك بحضور وزيرة خارجية جمهورية الكنغو الديمقراطية ومفوض السلم والأمن الإفريقي.





#بيان_صحفي

تود وزارة خارجية جمهورية #السودان أن تشير إلى تصريحات نُسبت لوزير المياه والري والطاقة الأثيوبي ذكر فيها بأن السودان ومصر رفضا مشاركة جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، وتوضح الوزارة أن هذه التصريحات غير صحيحة ومجافية للحقيقة وفي هذا الخصوص تود أن تؤكد الآتي: pic.twitter.com/WvsiebJXKU — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) April 8, 2021