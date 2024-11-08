وزيرة التنمية المحلية تلتقي ممثل GIZ لبحث برامج التنمية في المحافظات

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، بفرانسوا منجليه، خبير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في دولة توجو، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، سواء على مستوى الوزارة أو المحافظات، في تنفيذ عدد من البرامج في بعض المجالات الحيوية.

ومن جانبه، قدم فرانسوا منجليه، مدير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، التهنئة للدكتورة منال عوض على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبي نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط.