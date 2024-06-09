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كشف عماد النحاس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن الصعوبة التي سيواجهها المارد الأحمر في مباريات الدوري المحلي بعد فترة التوقف الدولي.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة «المحور»:" لاعبو الأهلي والزمالك تعودوا على ضغط المباريات والأهلي والزمالك سيجدوا صعوبة في مباريات الدوري القادمة بسبب الإجهاد وضيق الوقت للتعافي".

أضاف: "هناك صعوبة في موقف الأهلي مع المؤجلات أكثر من الزمالك، وسيتم وضع جدول مزدحم للأهلي ومن الممكن أن يخوض مباريات كل 48 ساعة، والفريق اللي هيكسب هو اللي هيكمل".

تابع: "الأهلي لم ينتهي من مباريات الدوري الأول، وهناك أندية لما يواجهها الأهلي هذا الموسم".

أوضح: "في حال تحقيق بيراميدز لبطولة الدوري سيكون حدًا ليس مفاجئًا لي نظرًا للأداء الذي يقدموه في الموسم الحالي".

أتم عماد النحاس: "بيراميدز يظهر بمستوى جيد في الموسم الحالي، وهذا الموسم هو الأفضل لهم وعليهم الفوز على جميع الفرقث وليس المنافسين الأوائل فقط".