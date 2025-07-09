هيونداي موتور تتراجع إلى المركز الثالث في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء تراجع مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات إلى المركز الثالث من حيث الحصة في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة واردز اینتلیجنس لأبحاث السوق، ، بلغت حصة مجموعة هيونداي موتور في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية 6ر7% تحتل بها المرتبة الثالثة بعد تسلا 5ر42% وجنرال موتورز 3ر13%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي موتور فقدت 4ر3 نقطة مئوية من حصتها السوقية مقارنة النصف الأول من العام الماضي حيث كانت 11% تحتل بها المركز الثاني.

وكانت المجموعة قد قفزت من المركز الرابع بحصة قدرها 1ر4% في 2021 إلى المركز الثاني بحصة قدرها 4ر10% في 2022، وحافظت على المركز الثاني خلال النصف الأول من الأعوام الثلاثة الماضية.

وباعت المجموعة الكورية الجنوبية التي تضم شركتي هيونداي موتور وكيا، 44555 سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، زاد إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها بنسبة 2ر5% إلى 589066 سيارة مقابل 560198 سيارة خلال النصف الأول من العام الماضي.