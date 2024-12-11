الشناوي وإبراهيم عادل ينتظمان في تدريبات بيراميدز استعدادا للترجي

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انتظم الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل في تدريبات فريق نادي بيراميدز بمعسكره الحالي في العاصمة التونسية، قبل مواجهة الترجي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

كان الثنائي انضم لمعسكر بيراميدز في تونس صباح اليوم بعد غيابهما عن رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا بسبب الإصابة بنزلة برد حادة، وانضما للبعثة في تونس بعد الشفاء تماما والجاهزية لمباراة الترجي.

وخاض الثنائي تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة في تونس مع الجهاز الفني لتجهيزهما للقاء الترجي الهام في البطولة القارية.