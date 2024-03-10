ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسل جودر: يقدم صورة للأجيال الجديدة عن ألف ليلة وليلة

كشف الفنان ياسر جلال، عن تفاصيل مسلسل «جودر» المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان، قائلا إن ‏المسلسل يسلط الضوء على قصة «جودر بن عمر المصري» ضمن من حكايات ألف ليلة وليلة، لا سيما وأن الأجيال ‏الجديدة لا تعرف الكثير عن «ألف ليلة وليلة» سوى القليل عن شهرزاد وقصتها مع شهريار‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏السبت، أن المسلسل يقدم الصورة النمطية لشهريار «كعدو للمرأة»، والذي يتزوج كل ليلة ويقتل زوجته في الصباح ‏حتى يتزوج ابنة الوزير «شهرزاد». ‏

ولفت إلى نجاح ابنة الوزير في إقناعه بعدم قتلها بسرد حكاية «جودر بن عمر المصري» التي تجعله يتقمص ويتخيل ‏نفسه في جودر وتنعكس أخلاق بطل المسلسل على شخصية شهرزاد لتغير من سلوكه.‏

وأضاف أن شركة «أروما»، خصصت 200 موظف للعمل على الجرافيك الخاص بالمسلسل، مشيرا الى انعكاس ذلك ‏على جودة الصورة وإخراجها بشكل مبهر فاق توقعاته. ‏

وأوضح أن صعوبة العمل في مسلسل «جودر» تكمن في كونه مسلسلًا تاريخيًا، حيث تطلب الأمر التعامل مع ملابس ‏ومكياج وأماكن تصوير وعرة، بالإضافة إلى استخدام الدخان للتأثير على الصورة أثناء التصوير، لافتا أن هذه العوامل ‏تجعل العمل في المسلسلات التاريخية أكثر صعوبةً من المسلسلات الاجتماعية‎.‎

وأكد «جلال» أن جميع أفراد فريق العمل بذلوا قصارى جهدهم لتقديم عمل يليق بالدراما المصرية. ‏