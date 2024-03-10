ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسل جودر: يقدم صورة للأجيال الجديدة عن ألف ليلة وليلة

كشف الفنان ياسر جلال، عن تفاصيل مسلسل «جودر» المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان، قائلا إن المسلسل يسلط الضوء على قصة «جودر بن عمر المصري» ضمن من حكايات ألف ليلة وليلة، لا سيما وأن الأجيال الجديدة لا تعرف الكثير عن «ألف ليلة وليلة» سوى القليل عن شهرزاد وقصتها مع شهريار.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن المسلسل يقدم الصورة النمطية لشهريار «كعدو للمرأة»، والذي يتزوج كل ليلة ويقتل زوجته في الصباح حتى يتزوج ابنة الوزير «شهرزاد».
ولفت إلى نجاح ابنة الوزير في إقناعه بعدم قتلها بسرد حكاية «جودر بن عمر المصري» التي تجعله يتقمص ويتخيل نفسه في جودر وتنعكس أخلاق بطل المسلسل على شخصية شهرزاد لتغير من سلوكه.
وأضاف أن شركة «أروما»، خصصت 200 موظف للعمل على الجرافيك الخاص بالمسلسل، مشيرا الى انعكاس ذلك على جودة الصورة وإخراجها بشكل مبهر فاق توقعاته.
وأوضح أن صعوبة العمل في مسلسل «جودر» تكمن في كونه مسلسلًا تاريخيًا، حيث تطلب الأمر التعامل مع ملابس ومكياج وأماكن تصوير وعرة، بالإضافة إلى استخدام الدخان للتأثير على الصورة أثناء التصوير، لافتا أن هذه العوامل تجعل العمل في المسلسلات التاريخية أكثر صعوبةً من المسلسلات الاجتماعية.
وأكد «جلال» أن جميع أفراد فريق العمل بذلوا قصارى جهدهم لتقديم عمل يليق بالدراما المصرية.