وزير النقل: افتتاح محطة سكك حديد بشتيل بعد شهر ونصف

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، إنه سيتم افتتاح محطة سكة حديد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، بعد شهر ونصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّه المحطة تتضمن جراج سيارات تحت الأرض، بجانب جراج آخر متعدد الطوابق بالخارج.

وأوضح أن المحطة تتضمن كذلك مولا تجاريا عملاقا، بما يساهم في إعادة إحياء منطقة إمبابة والوراق وبشتيل، معقبا: «لما بنسافر أي دولة مش بنروح نتفسح.. إحنا بنشوف لو حد عنده فكرة كويسة بنطبقها».

ونوه بأن محطة بشتيل مُقامة على مساحة 57 فدانا، علما بأنّ محطة سكك حديد مصر (محطة القاهرة)، تبلغ مساحتها 13 فدانا.

ولفت إلى أن محطة سكك حديد مصر ببشتيل ستكون أفضل مشروع هندسي في 2023، وهو التقييم نفسه التي حصلت عليه محطة عدلي منصور في عام 2022.