 الصحة العراقية: عشرات القتلى والمصابين في حادث تدافع في كربلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية: عشرات القتلى والمصابين في حادث تدافع في كربلاء

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 9:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 9:32 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية سقوط عشرات القتلى والمصابين جراء حادث تدافع بمدينة كربلاء أثناء مراسم إحياء ذكرى عاشوراء.

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