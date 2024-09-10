حسين الزناتي: اليابان نموذج لدور الصحافة المطبوعة في بناء الدول

أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية بالنقابة، على التميز الذي تشهده العلاقات المصرية اليابانية في كافة المجالات.

وأعرب في كلمته التي ألقاها أثناء زيارة السفير الياباني بالقاهرة "أوكا هيروشي" لنقابة الصحفيين عن تقديره لسفير دولة اليابان، ليس فقط لكونها الزيارة الأولى له للنقابة، ولكن تقديرًا لدولته وشعبه الذي يعي ويقدر دور الصحافة، خاصة المطبوعة، حتى الآن.

حيث أن صحيفة يابانية واحدة، وهي صحيفة "أساهي"، يبلغ عدد النسخ المتداولة منها حوالي 11 مليون نسخة يومياً، لتصبح ثاني أكثر الصحف انتشاراً في العالم، وهي تحمل الجنسية اليابانية.

وأوضح أن ذلك يعكس دور الصحافة العظيم في بناء واستمرار تفوق دولة اليابان وشعبها وإيمانهما بدور الصحافة في بناء مستقبل وتطور الدول، وهي الرسالة التي تسعى إليها دائماً وأبداً نقابة الصحفيين على مدار تاريخها.

وأضاف أنه ومثل إيمانها بأهمية دورها الصحفي والمهني، فإن نقابة الصحفيين المصرية لها دور تنويري تسعى دائماً للقيام به، ولا تتخلى عنه، مثل عدم تخليها عن قيم التعاون والمحبة والسلام بين مصر والشعوب الأخرى، خاصة الأصدقاء منها، وفي مقدمتها دولة اليابان.

لذا كان استضافتها اليوم لهذا العرض الحصري لرائد الفن التقليدي المسرحي الياباني الهزلي "تاي إيتشرو نومورا" الذي يقوم بزيارة خاصة للقاهرة لتقديم العرض، بالتعاون مع جمعية خريجي أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية، وهو ما يعكس هذا الاهتمام بنشر الثقافات بين الدول التي لا تسعى إلا للسلام بين الدول وليس العكس.