نتنياهو: إسرائيل تُغير وجه الشرق الأوسط

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن بلاده "تُغير وجه الشرق الأوسط" بعد الإطاحة بحاكم سوريا بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحفي مساء الاثنين، قال نتنياهو إن إسرائيل "تدمر أعداءها خطوة بخطوة" في ما وصفه بـ "حرب وجودية فُرضت علينا".

وأشار نتنياهو إلى أن نظام الأسد كان "عنصرا مركزيا في محور الشر الإيراني"، متهما سوريا بزرع الكراهية ضد إسرائيل، والمشاركة في الهجوم خلال حرب 1973، وتسهيل "خطوط إمداد الأسلحة" بين إيران وميليشيا حزب الله في لبنان.

وقال إن انهيار نظام الأسد كان "نتيجة مباشرة" للتحركات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران والميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

ومع ذلك، أشار إلى أن "محور الشر" الإيراني لم يختف بعد، مؤكدا أن إسرائيل "تُغير وجه الشرق الأوسط" وأن "دولة إسرائيل تثبت مكانتها كمركز قوة في منطقتنا كما لم يكن الحال منذ عقود".

ووفقا لناشطين، نفذت إسرائيل هجمات عنيفة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد أول أمس الأحد .