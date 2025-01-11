 زلزال بقوة 5.5 درجة يهز شرقي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 5.5 درجة يهز شرقي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وكالات
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 3:21 ص | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 3:21 ص

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن‭ ‬ زلزالا بقوة 5.5 درجة هز إثيوبيا، شرقي العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأيريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

 

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