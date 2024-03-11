كشف الفنان أكرم حسني والذي ينافس في موسم رمضان 2024 بمسلسل بابا جيه، عن تفاصيل المسلسل قائلا: "المسلسل يتحدث عن الأبوة وعلاقته بأولاده، وما يوجد من فجوة بين الأب وبين أولاده".

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي: "المسلسل عبارة عن حدوته تم اقتباسها من كتاب كوري، وتم إنتاج شخصيات جديدة عبر 15 حلقة، عالجت فيها قضايا اجتماعية متعلقة بالاب".

واردف: "الأطفال يتعرضون لأفكار غربية، ودورنا لم شمل الأسرة المصرية، ومعالجة الأفكار الدخيلة، من خلال دراما اجتماعية كوميدية بينها رسالة بين السطور ".

وواصل أنه يوجد تنوع كبير فيما تقدمه الشركة المتحدة من أعمال درامية وبرامج مختتما: "يوجد توليفة رائعة ستنال إعجاب المشاهد".