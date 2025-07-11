فولكس فاجن تنهي إنتاجها في مصنع نانجينج بالصين

تُغلق شركة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات وشريكتها الصينية "سايك" مصنعهما المشترك في مدينة نانجينج الصينية.

وأعلنت الشركة الألمانية في بيان اليوم الجمعة أنه يُجرى إنهاء الإنتاج في المصنع الواقع في المقاطعة الصينية الشرقية، مضيفة أنها تُسرّع من وتيرة انتقالها إلى السيارات الكهربائية، وتحسين شبكة الإنتاج بما يتماشى مع هذه الاستراتيجية.

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية قد نشرت سابقا تقريرا عن إغلاق المصنع المشترك لأكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وشركة "سايك" المملوكة للدولة الصينية.

ووفقا للتقرير، من المقرر إتمام الإغلاق تدريجيا في النصف الثاني من هذا العام، مع نقل الإنتاج المتبقي إلى مصنع يزهينج المجاور. وهذا هو أول إغلاق كامل لمصنع فولكس فاجن في الصين.

وكانت فولكس فاجن تراقب الوضع في مصنع نانجينج منذ فترة. ونظرا لموقعه في وسط المدينة والقيود المرتبطة به، لم يكن مرفق الإنتاج مناسبا للتوسع لتحويله على سبيل المثال إلى سيارات كهربائية، بحسب مصادر في الشركة.

وافتتحت الشركة المحاصة "شنغهاي فولكس فاجن" المصنع في نانجينج عام 2008. ووفقا لبيانات الشركة، وصل المصنع إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300 ألف سيارة في عام 2011. وأنتجت "فولكس فاجن" هناك طرازي "باسات" و"سكودا سوبيرب".

وتتعرض فولكس فاجن أيضا لضغوط في الصين بسبب حرب الأسعار الشرسة في سوق السيارات الكهربائية. وقد حاولت الشركة الألمانية مؤخرا تحسين أوضاعها من خلال طرازات محركات الاحتراق.

وفي الصين - أكبر سوق للسيارات في العالم - انخفضت مبيعات مجموعة "فولكس فاجن" بنسبة 3ر2% لتصل إلى 31ر1 مليون سيارة في النصف الأول من هذا العام، إلا أنها حققت زيادة طفيفة بلغت 8ر2% في الربع الثاني.





