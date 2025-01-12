نائب وزير التعليم: مقترح البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات مستفيضة وسنوات طويلة

قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، إن مقترح نظام البكالوريا المصرية، بديل الثانوية العامة الجديدة، جاء بعد دراسة طويلة جدًا بُنيت على كل الدراسات السابقة والأنظمة الدولية، مشددا أن وزارة التربية والتعليم مؤسسة وليست فردا، وأكبر وزارة في الدولة تضم عددا ضخما من المعلمين ومراكز بحثية كبيرة.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن «الدراسات موجودة ومطروحة منذ سنين»، مؤكدا أن مقترح البكالوريا ليس قرارا حتى يتم التوافق عليه.

وأعلن عن بدء سلسلة من ورش العمل يوم الثلاثاء، ستبدأ بالخبراء ثم المدرسين ثم الإعلاميين ثم أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن الهيئات المتخصصة ستضع تعديلاتها ثم يُرفع المقترح إلى مجلس النواب لإقراره أو رفضه.

وأوضح أن المقترح يتضمن جعل الصف الأول الثانوي سنة تمهيدية بنفس مواد نظام الثانوية العامة الجديد المطبق في أغسطس، ما عدا أن مادة البرمجة جاءت بشكل أكثر عمقا وذلك بعد التعاون مع وزارة الاتصالات لوضع منهج حقيقي يتم تدريسه العام المقبل.

ونوه إلى استخدام تابلت الثانوية العامة لتدريس مادة البرمجة واتجاهات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن جميع مدارس الثانوية الحكومية بالكامل، وعددها 2700 مدرسة؛ مجهزة كبنية تحتية متصلة بالإنترنت منذ سنوات طويلة.