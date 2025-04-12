كولر يكشف موقف معلول بعد إصابة الدبيس وعطية الله ضد بيراميدز

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علق السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على موقف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وكان الأهلي في أزمة حقيقية خلال مباراة بيراميدز في بطولة الدوري، حيث تعرض الظهيران يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة وهما ثنائي الجبهى اليسرى.

وبعدما تم معالجة الأمر من مارسيل كولر بإشراك أكرم توفيق في الجبهة اليسرى، تساءل الجميع عن سبب استبعاد علي معلول من القائمة رغم الحاجة الفنية إليه.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سُئل كولر عن سبب استبعاد كولر ليكتفي بالتعليق: "سنرى مدى إصابة اللاعبين، ووقتها سنستطيع حسم موقف علي معلول".

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدف لمثله في مباراة الجولة الثانية من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء استضافه استاد الدفاع الجوي.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز للنقطة 44 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "مرحلة التتويج" بينما تواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة فقط.