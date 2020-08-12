 أشرف زكي: عبلة كامل أبلغتني بقرار اعتزالها.. وطلبت منها التفكير جيدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أشرف زكي: عبلة كامل أبلغتني بقرار اعتزالها.. وطلبت منها التفكير جيدا

عبلة كامل
عبلة كامل

نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 1:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 1:44 ص

قال أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد مروجي الشائعات المتعلقة بوفاة الفنان محمود ياسين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن هذه الشائعات ربما تهدف لإبعاد المواطنين عن انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي الحديث عن اعتزال الفنانة عبلة كامل، أشار إلى أنه تلقى اتصالًا منها منذ فترة، لتعلمه برغبتها في الاعتزال، فطلب منها التفكير في هذا الأمر جيدًا، وبعدها انقطع الاتصال بينهم.
وتقدم أيضًا باعتذار ليوسف الشريف، بسبب حالة الهجوم الشديدة عليه في الفترة الأخيرة، موكدًا أنه من أهم النجوم الشباب في الوقت الحالي.


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