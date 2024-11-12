حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسي الحالى 2024/2025.

وجاءت هذه المستندات كالتالي:

- استمارة التقدم الإلكترونية المطبوعة من المنصة بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطالب مرفقا بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول الطالب إلى الدولة بالإضافة إلى المستندات التالية:

أولا مرحلة رياض الأطفال لغات:

• المستوى الأول ( KG1):

بالنسبة للطلاب المصريين فقط: أصل شهادة الميلاد والرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها.

بالنسبة للطلاب غير المصريين: أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة، وهذه الشهادة لا يتم استردادها إلا مع إعلان نتيجة الطالب العام الدراسي ووفق الإجراءات المتبعة.

• المستوى الثاني ( KG2):

بالنسبة للطلاب المصريين فقط (الجدد)، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، هذه الشهادة لا يتم استردادها، وأصل بيان اجتياز المستوى الأول (KG1) من مرحلة رياض الأطفال.

بالنسبة للطلاب غير المصريين الجدد: أصل شهادة الميلاد جيدة وموثقة من السفارة، وهذه الشهادة لا يتم استردادها إلا مع إعلان نتيجة الطالب أخر العام الدراسي ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وأصل بيان اجتياز المستوى الأول (KG1) من مرحلة رياض الاطفال.

ثانيا الصف الأول الابتدائي:

بالنسبة للطلاب المصريين فقط : أصل شهادة الميلاد (الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها والشهادة لا يتم استردادها، وبالنسبة للطلاب غير مصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة، وهذه الشهادة لا يتم استردادها إلا مع إعلان نتيجة الطالب أخر العام الدراسي ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وبالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام اللغات بالصف الأول الابتدائي يتم تقديم بيان اجتياز مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني.

ثالثا الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي كالتالى:

الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية يقدم أصل بیان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة وأصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي)، وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوى الرفيع للمرحلتين الابتدائية والثانوية ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية مع توضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات

الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من خارج (جمهورية مصر العربية) شهادة نجاح بأخر صف دراسي حاصل عليه الطالب بشرط أن تكون هذه الشهادة مناظرة للشهادات المصرية على أن تكون مصدقاً عليها من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة وأصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي.)

طالب "أبناؤنا في الخارج" الذي حصل على آخر صف دراسي له على نظام أبناؤنا في الخارج: يقدم صورة من الإخطار الحاصل عليه الطالب بالإضافة إلى صورة واضحة من شهادة الميلاد (الرقم القومي) يتم تحميلها على المنصة ولا ترسل إلى الإدارة العامة للامتحانات.

طلاب المدارس الدولية غير المعادلة والمتقدمين للامتحانات على نظام أبناؤنا في الخارج في جميع المواد يقدموا أصل شهادة اجتياز امتحان تحديد المستوى في جميع المواد معتمدة من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية أو بيان اجتياز تحديد المستوى الذي تم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبناؤنا في الخارج وصورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل شهادة ميلاد الطالب رقم قومي.

الطلاب الحاصلين على الشهادات الأزهرية: صورة طبق الأصل من موافقة الإدارة المركزية للأزهر على تحويل الطالب إلى نظام التعليم العام وأصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل الطالب عليه وأصل بيان قيد معتمد من الإدارة التعليمية باحدى مدارس التعليم العام.

طلاب المدارس الدولية المتقدمين لأداء امتحانات المواد القومية: أصل بيان قيد في الصف المتقدم إليه من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة، وصورة من الشهادة الدولية المعتمدة من المدرسة الآخر صف دراسي وأصل بيان نجاح في المواد القومية في أخر صف دراسي معتمد من الإدارة التعليمية وأصل شهادة ميلاد الطالب.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج من السبت 11 يناير، الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت 10 مايو.