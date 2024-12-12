سوليفان: حان وقت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الأسرى

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه «يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للإفراج عن الأسرى».

وتابع خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو: «منذ نحو عام، توصلنا إلى اتفاق أدى إلى الإفراج عن عدد من الأسرى، والآن حان الوقت لاستعادة كل الأسرى».

وأعرب عن التزامه ببذل قصارى جهده لاستعادة الأسرى، منوها بلقائه نتنياهو وفريقه الأمني «لمحاولة الاقتراب من إمكانية الوصول إلى اتفاق».

وأعلن أنه بصدد التوجه لزيارة الدوحة والقاهرة في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، مضيفا: «نحن نريد اتفاقا لاستعادة الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية».

وتطرق إلى مناقشته مع نتنياهو معاناة المدنيين في غزة والخطوات المتخذة لزيادة إدخال المساعدات الضرورية، بالإضافة إلى الخطوات الإضافية المزمع اتخاذها خلال الأيام المقبلة.

وجدد تأكيد دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل، مشددًا على ضرورة التخفيف من معاناة المدنيين أينما كانوا، مضيفا في الوقت ذاته استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد انتقال السلطة في يناير المقبل.