حماس: بحثنا مع وزير المخابرات التركي التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة مصرية قطرية

قالت حركة حماس، إن قيادتها بحثت اليوم مع وزير المخابرات التركي إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان صادر عن حماس، إن رئيس مجلس شورى الحركة، رئيس المجلس القيادي محمد درويش، ورئيس الحركة في غزة خليل الحية، استعرضا خلال استقبالهما اتصالين هاتفيين منفصلين، التقدم الجاري في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة مصرية قطرية.

وشددت حماس، على حرصها على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول في حركة حماس، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدمًا.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، ف تصريح لوكالة رويترز: «المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا».

في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر، قوله إن إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًّا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يوما من وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا.



