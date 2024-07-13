رامي جمال يروي كواليس قرار الاعتزال بعد إصابته بالبهاق قبل التراجع عنه

تحدث الفنان رامي جمال، عن رحلة معاناته مع مرض «البهاق»، وردود الفعل التي تلقاها بعد إعلانه إصابته، وقراره بالاعتزال ثم التراجع عنه.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة «ON E» وعُرضت مساء الجمعة، إن تجاهل أحد الأشخاص في الوسط الفني مصافحته خلال تواجده في أحد الاستوديوهات؛ جعله يعلن عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قراره بالاعتزال، وكتب على صفحته الشخصية «أنا مش هشتغل الشغلانة دي ثاني».

وأضاف أن ما دفعه إلى الاعتزال هي المعاملة السيئة التي تلقاها من بعض الأشخاص بسبب إصابته بالبهاق، مشيرا إلى أن تعليقاتهم التي وصفها بالجاهلة أثرت سلبا على نفسيته وعبرت عن انعدام الإحساس بمشاعر الآخرين.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين أساؤوا له بسبب مرضه قليلون، لكن تأثيرهم كان كبيرا على نفسيته، مشددا أن الحب الذي تلقاه من ملايين المحبين كان كفيلاً بشفائه.

وأعرب عن سعادته بردود الفعل الداعمة التي تلقاها بعد إعلانه عن مرضه، قائلا: «أنا كنت مستني الناس تقول لي أنت مين! عايز تعتزل ما تعتزل، لكن كتبت البوست الساعة 10 تقريبا وبعدها نمت ناريمان زوجتي صحتني الساعة 3 الفجر؛ لقيت كل الوطن العربي بيكتبوا لي ويتصلوا ، لقيت كل الحب والدعم النفسي، بعدها قلت سبحان الله كان في حد لسه بيقول لي أن البهاق هينهي شغلانتي لكنه كان سبب حب في قلوب الناس».

وأشار إلى تلقيه العديد من الرسائل التي تشكره على جرأته في الإفصاح عن إصابته، والتي كان من ضمنها رسائل من أمهات أطفال مصابين بـ«البهاق» يعانون من الحرج وسط أصحابهم بالمدرسة، متابعا أنهم اعتبروا أن موقفه أعطى أبناءهم القوة والشجاعة.

وختم جمال حديثه مؤكدا أن مرضه هو ابتلاء من الله، وأصبح يتقبله ولا يشعر بأي حرج تجاهه ، قائلا: «أنا مبسوط، البهاق ليس زلة لكن ابتلاء من ربنا.. أمير كرارة كلمني من شهر قال لي يا رامي عملوا حقنة للبهاق لمدة 6 اشهر مرة كل أسبوع؛ لكن أنا قلت له أنا مش محتاجتها ومش هجرب، الحمد الله أنا مش مضايق».