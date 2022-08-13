نقل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "FBI"، 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها وثائق مصنفة على أنها سرية للغاية، كان من المفترض أن تكون متاحة فقط في منشآت حكومية خاصة، من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في "مارا لاجو".

وتضم القائمة المفصلة عناصر تم أخذها من المنزل وتم الكشف عنها يوم الجمعة بناء على طلب وزارة العدل مع مذكرة التفتيش المصاحبة، مجموعة واحدة من الوثائق المصنفة على أنها "وثائق سرية متنوعة/ سرية للغاية/ سرية وحساسة".

كما تقول القائمة أيضا إن العملاء استعادوا أربع مجموعات من الوثاق السرية للغاية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية وثلاث مجموعات من الوثائق السرية الخاصة.

ولا تشمل القائمة، التي أفرج عنها القاضي بروس راينهارت يوم الجمعة، مع نص مذكرة التفتيش، تفاصيل عن موضوع الوثائق.