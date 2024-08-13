يحيى عطية الله: هدفي كتابة فصل جديد من الإنجازات والألقاب مع الأهلي

أعرب يحيى عطية الله، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، عن سعادته باللعب ضمن صفوف المارد الأحمر، كاشفا عن تمنيه أن يكتب فصل جديد من الإنجازات والألقاب مع الشياطين الحمر.

قال يحيى عطية الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" يسرني ويشرفني أن أكون جزءًا من نادي الأهلي العظيم، فريق القرن".

أضاف:" الانضمام لهذا النادي العريق هو شيء جميل تحقق، وأنا ممتن لهذه الفرصة".

تابع:" سأضع كل طاقتي وتركيزي في تقديم أفضل ما لدي، والعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق أهداف النادي وطموحات جماهيره العريضة".

أتم:" هدفي هو أن أكون إضافة حقيقية للفريق والمساهمة في كتابة فصل جديد من الإنجازات والألقاب، مستلهمًا من تاريخ الأهلي المجيد وعزيمته التي لا تعرف المستحيل.. يلا يا أهلي".