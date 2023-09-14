محافظ بني سويف: صرف 100 ألف لأسرة كل متوفِ جراء إعصار دانيال في ليبيا

قال الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الصحة، لنقل جثامين ضحايا قرية الشريف بمركز ببا بالمحافظة، على خلفية إعصار دانيال في ليبيا، إلى مقابر القرية، متقدما بالعزاء لكل أهالي الضحايا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إلى التوجيه بتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا، مؤكدا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف وكل من حدث له إصابة تسبب له عاهة، و25 ألفا لكل مصاب، وتحديد متطلبات كل أسرة فقيد ومصاب.

وذكر أن هناك أعدادا أخرى في بعض القرى المجاورة بالمراكز التابعة للمحافظة، لكن المصاب الجلل الأكبر في ضحايا قرية الشريف، مناشدًا المواطنين المصريين في ليبيا من أبناء بني سويف التواصل مع السلطات المعنية لبحث سبل عودتهم لمصر.

وشدد على أنه لن يترك أسر الضحايا والمصابين في حادثهم الجلل، بل سيتم تقديم كل سبل العون والدعم لهم، فضلا عن إقامة سرادق عزاء كبير للضحايا في القرية.

وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولا حادة، في كارثة، تقول إحصاءات إنها خلفت نحو سبعة آلاف قتيل، بجانب آلاف المفقودين.

وتكبدت مدينة درنة الكلفة الأكبر، بعدما انهار سدان هناك، بعد ظهر الأحد جراء العاصفة، فتدفقت المياه في المدينة، جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.