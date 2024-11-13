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أعلن حزب الله اللبناني، دخول صاروخ جديد إلى الخدمة، مشيرًا إلى أنه يستخدم في توسيع رقعة العمليات العسكرية.

وكشف في مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن مدى الصاروخ الجديد «فادي 6» يبلغ 225 كيلومترًا، ودخل الخدمة أمس الثلاثاء.

ووفقًا لمقطع الفيديو يبلغ قُطر الصاروخ الدقيق 302 مليمتر، مع رأس حربي زنة 140 كيلوجرامًا، بينما يصل الوزن الكلي للصاروخ 650 كيلوجرامًا.

ويعتبر «فادي 6» صاروخ أرض- أرض تكتيكي، ويستخدم في القصف المساحي بهامش خطأ ضئيل، وذلك بحسب بيان الحزب.

وذكر الإعلام الحربي أن «فادي 6» يستخدم لتوسيع رقعة العمليات إلى مناطق العمق، ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة، ويعمل بالوقود الصلب المركب.